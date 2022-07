Condizionatore, attenti alla posizione del motore: cosa bisogna sapere (Di venerdì 8 luglio 2022) All’interno di un ambiente limitato, l’impianto Condizionatore non può essere fissato ovunque ma scelto secondo criteri precisi. Vediamo quali Stiamo nel pieno della sfida con la canicola estiva. Molte persone stanno già conteggiando alla rovescia i giorni che li dividono dalle vacanze e dalle ferie e ad ogni giorno in meno cresce la difficoltà a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di venerdì 8 luglio 2022) All’interno di un ambiente limitato, l’impiantonon può essere fissato ovunque ma scelto secondo criteri precisi. Vediamo quali Stiamo nel pieno della sfida con la canicola estiva. Molte persone stanno già conteggiandorovescia i giorni che li dividono dalle vacanze e dalle ferie e ad ogni giorno in meno cresce la difficoltà a L'articolo proviene da Consumatore.com.

Pubblicità

JoanUbu : @maurorizzi_mr E certo. La natura si offende se usi troppo l'auto o il condizionatore e, quando gli gira, si vendic… - Marilenapas : RT @direpuntoit: Italiani attenti all'ambiente più a parole che nei fatti: in questi giorni di #caldo torrido solo il 3% è disposto a rinun… - direpuntoit : Italiani attenti all'ambiente più a parole che nei fatti: in questi giorni di #caldo torrido solo il 3% è disposto… - nondaranomura : @Bambinoboom ciao! ?? Fa caldo anche in Italia ???? Morirà se non azionate il condizionatore o il ventilatore nello s… -