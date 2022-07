Arsenal | deciso il futuro di Wilshere

Pubblicità

sportli26181512 : UFFICIALE: Wilshere è di nuovo svincolato, addio all'Aarhus: Jack Wilshere chiude la sua parentesi danese all'Arhus… - lfredofilisetti : RT @FilisettiNicola: Calciomercato Marsiglia:???? Ufficiale il riscatto di #MattéoGuendouzi, dopo la passata stagione in #prestito, il club… - FilisettiNicola : Calciomercato Marsiglia:???? Ufficiale il riscatto di #MattéoGuendouzi, dopo la passata stagione in #prestito, il cl… -

TUTTO mercato WEB

È un po' strano perché sono ancora un giocatore, ma alla fine hodi scriverlo; ringrazio lo ... Potevo andare al Tottenham, ma avevo giocato nell'. Era destino che fossi rossonero e non ...Si era fatto sotto l'tempo fa, ma in questi giorni è arrivato Gabriel ... UFFICIALE: A trent'anni Wilshere dice basta. L'ex Arsenal appende le scarpette al chiodo Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Juventus che lavora anche sul fronte cessioni: tanti giocatori in uscita e alcuni già con un piede e mezzo fuori Torino.