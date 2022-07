Android Auto | bug con icone e taskbar ciclopiche lo rendono inutilizzabile

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 8 luglio 2022) Di nuovo protagonista di giornata risulta esserea causa di un ennesimo bug, anche se adesso il problema sembrerebbe piuttosto grande. A quanto pare, il sistema di infotainmente di Google mostra lee la barra delle applicazioni in un formato veramente enorme, cosa che rende abbastanza difficile agli utenti utilizzare la piattaforma attraverso il touch screen. Il colosso di Mountain View si è messo subito a lavoro per cercare di indagare sulla questione, che al momento sta riscontrando un interesse limitato.è un’ottima piattaforma per poter sempre utilizzare mappe, musica e messaggi mentre si è alla guida, ma ogni tanto pare venga colpita da bizzarri bug. Una discussione sui forum di supporto di Google è apparsa questa settimana come un problema noto relativo ad ...