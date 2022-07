“Addio ai tamponi” | ora cambia tutto | la scoperta poco fa

Leggi su tvzap

(Di venerdì 8 luglio 2022) Una buona notizia per chi ritiene fastidioso il tampone e ha paura del prelievo di sangue. Potrebbe presto essere disponibile una nuova opzione diagnostica per rilevare la presenza di anticorpi specifici di Covid-19. Stiamo parlando di un “cerotto”, che si applica sulla pelle e dà risultati affidabili in circa tre minuti. (continua a leggere dopo le foto) Un cerotto al posto dei, una gran bella novità. È l’esito di uno studio svolto in Giappone per rendere meno invasiva la ricerca degli anticorpi specifici del virus. Non è che un semplice cerotto per capire se si è positivi o meno al Coronavirus. L’esito della ricerca è stato pubblicato in un articolo sulla rivista scientifica “Scientific Reports” (Nature). A raggiungere questo obiettivo ricercatori e scienziati dell’Università di Tokyo. Il gruppo di ricerca, guidato da Leilei Bao, ha elaborato un nuovo ...