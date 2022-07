' Zero rimborsi post alluvione | porteremo il caso in Regione' - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

primus_reboot : @LegaSalvini Regole e pene certe! Giustissimo! Chi fa sparire i rimborsi elettorali va in galera e chiude il partit… - lupoalberto82 : @MatteoBarzaghi Ciao Matteo, faccio 40 anni il 19 luglio. Sec te potrei provare per la Beretti? Sono un ottimo port… - mfoolsjam : @nemuriko82 @msarigu72 @_Edo_ Formazione zero. Rimborsi spese mediche (ma il ccnl già prevede un'assicurazione sani… -

LA NAZIONE

Attese e polemiche. Ialle attività e ai cittadini per l'alluvione del 2019 devono ancora arrivare e la rabbia non si placa. "Sono più che comprensibili le parole di cittadini e commercianti empolesi che hanno ...Memorabili i voli dal costo dieuro offerti nei primi anni 2000: un brivido prenotare on line ... ritardi ciclopici, cancelazioni, richieste di. Basta poco: se si impone la sfiducia nella ... "Zero rimborsi post alluvione, porteremo il caso in Regione" Attese e polemiche. I rimborsi alle attività e ai cittadini per l’alluvione del 2019 devono ancora arrivare e la rabbia non si placa. "Sono più che comprensibili le parole di cittadini e commercianti ...Da che pulpito viene l'anatema: «Troppi bassi i prezzi dei biglietti delle compagnie aeree "a prezzi bassi"» Troppo low i prezzi delle “low cost”