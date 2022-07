Ucraina | a Mariupol i russi obbligano i civili a sminare | un' esplosione ne uccide 8

Pubblicità

Agenzia_Ansa : I separatisti sostenuti dalla Russia hanno sequestrato due navi battenti bandiera straniera nella città portuale uc… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Otto civili ucraini impiegati dalle unità russe per sgomberare le macerie di un impianto metallurgico bom… - GiovaQuez : Un'altra fossa comune con più di cento corpi è stata trovata a Mariupol, città dell'Ucraina sud-orientale occupata… - DarthPump : Ucraina, a Mariupol 'costretti a sminare, saltano in aria 8 civili' - Lorenzo_1976 : RT @lanf64: #Ucraina, #Medvedev: 'Punire la #Russia è una minaccia per umanità'. Altra insulsa dichiarazione di un paese che sul campo sta… -

... ha scritto sui social il consigliere del sindaco diin esilio Petro Andriushchenko. Otto ...di aver ucciso nella notte soldati ucraini che stavano cercando di alzare la bandiera dell'...- Anche in questa 134esima giornata di guerra, continua l'offensiva russa per prendere il Donetsk. Ma gli attacchi non si limitano a quella ...La nave battente bandiera russa Zhibek Zholy, che secondo le autorità ucraine sta cercando di portare il grano ucraino fuori dal Paese, è salpata per la Russi. Secondo una fonte turca è già entrata in ..."Gli occupanti stanno usando i civili locali come specialisti nello smaltimento degli ordigni esplosivi", ha scritto sui social il consigliere del sindaco di Mariupol in esilio Petro Andriushchenko.