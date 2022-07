Pure Pd e destre non ne possono più del governo Draghi (Di giovedì 7 luglio 2022) La sintesi migliore, seppur cattiva, l’ha fatta Alessandro Di Battista: “E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce domani – scrive sul suo account Facebook -. Esprime a Draghi il proprio disagio, come se uno dei peggiori presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale. Il governo Draghi, checché ne dicano alcuni commentatori interessati, è sbriciolato da tempo Chissà, magari il Movimento uscirà dal governo dopo l’estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d’oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai”. In realtà Giuseppe Conte chiarisce di “non aver dato rassicurazioni a Mario Draghi sulla permanenza nel governo” e lega il futuro dell’esecutivo dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 luglio 2022) La sintesi migliore, seppur cattiva, l’ha fatta Alessandro Di Battista: “E anche oggi il Movimento 5 Stelle esce domani – scrive sul suo account Facebook -. Esprime ail proprio disagio, come se uno dei peggiori presidenti del Consiglio della storia fosse un prete nel confessionale. Il, checché ne dicano alcuni commentatori interessati, è sbriciolato da tempo Chissà, magari il Movimento uscirà daldopo l’estate, quando i parlamentari avranno maturato la pensione. Magari uscirà dopo la finanziaria, momento d’oro per chi è alla ricerca di denari da trasformare in markette elettorali. O forse non uscirà mai”. In realtà Giuseppe Conte chiarisce di “non aver dato rassicurazioni a Mariosulla permanenza nel” e lega il futuro dell’esecutivo dei ...

