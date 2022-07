Muore di tumore a 37 anni e lascia in regalo al figlio un libro per ogni compleanno (Di giovedì 7 luglio 2022) Il piccolo ha appena tre anni, e non sa che la sua mamma, prima di morire, ha programmato di lasciargli un libro ogni suo futuro compleanno. Non è il film “18 regali”, diretto da Francesco Amato, ma è il commovente finale di Laura Lonzi, maestra 37enne di Firenze, morta a causa di un carcinoma che in 8 mesi se l’è portata via senza darle scampo e soprattutto senza darle la possibilità di veder crescere il suo bambino. “Ha scritto lettere per non lasciarci soli” Come Elisa nel film (magistralmente interpretata dalla fiorentina Vittoria Puccini), che Muore per un tumore al seno lasciando alla figlia Anna, appena nata, una lista di regali di compleanno, nella speranza di poterle restare accanto postuma fino alla sua ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 7 luglio 2022) Il piccolo ha appena tre, e non sa che la sua mamma, prima di morire, ha programmato dirgli unsuo futuro. Non è il film “18 regali”, diretto da Francesco Amato, ma è il commovente finale di Laura Lonzi, maestra 37enne di Firenze, morta a causa di un carcinoma che in 8 mesi se l’è portata via senza darle scampo e soprattutto senza darle la possibilità di veder crescere il suo bambino. “Ha scritto lettere per nonrci soli” Come Elisa nel film (magistralmente interpretata dalla fiorentina Vittoria Puccini), cheper unal senondo alla figlia Anna, appena nata, una lista di regali di, nella speranza di poterle restare accanto postuma fino alla sua ...

Pubblicità

Corriere : Muore per un tumore a 37 anni e lascia in regalo al figlio un libro per ogni compleanno - HuffPostItalia : Muore di tumore a 37 anni, lascia al figlio un libro per ogni compleanno - Luce_news : Muore di tumore a 37 anni e lascia in regalo al figlio un libro per ogni compleanno - Atena_101 : Le mie lacrime non vogliono smettere di scendere… ?????? - UgoBaroni : RT @Frances21272855: Il 7 Luglio del 2006 muore a Cambridge, ufficialmente per un tumore al pancreas, SYD BARRETT, il folle diamante dei #P… -