L’oasi verde dove scappare per un po’ di fresco vicino Napoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Per sfuggire dalla calura di Napoli c’è un posto ideale per tutta la famiglia che offre un po’ di pace e tranquillità, scopri dove si trova Caldo torrido e desiderio di un po’ di aria fresca? A pochi chilometri da Telese Terme sorge il Parco del Grassano, un parco naturale tra i più belli in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 7 luglio 2022) Per sfuggire dalla calura dic’è un posto ideale per tutta la famiglia che offre un po’ di pace e tranquillità, scoprisi trova Caldo torrido e desiderio di un po’ di aria fresca? A pochi chilometri da Telese Terme sorge il Parco del Grassano, un parco naturale tra i più belli in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

