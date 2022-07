Lazio | Adamonis | «Chi arriverà dovrà capire subito le idee di mister Sarri»

(Di giovedì 7 luglio 2022) Mariusha parlato aStyle Radio dopo l’odierna seduta di allenamento pomeridiana nel ritiro di Auronzo Ai microfoni diStyle Radio ha parlato Marius, portiere della. AURONZO – «Clima perfetto, c’è il sole e siamo tutti felici di lavorare qui» VACANZE – «Dopo le vacanze è difficile rientrare in ritmo ma noi siamo abituati a lavorare duramente». DIFFERENZE – «Cosa c’è di diverso rispetto all’anno scorso? Poco, prendiamo lemigliori dele continuiamo a lavorare».– «I giocatori nuovi e quelli che arriveranno dovrannoledel, noi facciamo del nostro meglio». CONTINUA A LEGGERE SU ...

Maurizio Sarri è ancora in attesa dei suoi due portieri. Il ritiro della Lazio ad Auronzo è iniziato e il tecnico ha potuto contare solo su Adamonis (che ha presentato la maglia a Piazza del Popolo) e i giovanissimi Alia e Furlanetto. Per difendere i pali della Lazio ora... E' proseguito spedito il quarto allenameto sotto le Tre Cime di Lavaredo per la Lazio. Al termine della seduta pomeridiana, Marius Adamonis è intervenuto ai microfoni di Lazio Style... CRESCITA – «L'anno scorso volevo fare il sacrificio e migliorare con mister Grigione, ora mi sento più forte dell'anno scorso. Voglio dire grazie a tutta la Lazio».