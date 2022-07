Kiev | uccisa ex modella brasiliana a Kharkiv | combattiva con l’esercito ucraino

(Di giovedì 7 luglio 2022)durante i bombardamenti russi al'exThalita do Valle che combatteva con le truppe ucraine insieme con il fratello. La famiglia - riporta il Dayly Mail - ha reso noto che la 39enne è morta per asfissia dopo essere rimasta intrappolata in un bunker in fiamme per le esplosioni L'articolo proviene da Firenze Post.

Dall'altra parte del mondo aveva deciso di fare sua la causa ucraina e andare a combattere a fianco dell'esercito di. L'ex modella Thalita Do Valle è rimastainsieme a un connazionale nella regione di Kharkiv durante un bombardamento dell'artiglieria russa. La brasiliana 39enne era arrivata da tre ...Thalita do Valle, la ex modella brasiliana cecchina, 7 luglio 2022 - La modella - cecchino brasiliana, Thalita do Valle , è morta:dalle bombe russe sganciate su Kharkiv. La bella soldatessa, abile con il fucile di precisione, era ormai una ...Uccisa durante i bombardamenti russi a Kharkiv l'ex modella brasiliana Thalita do Valle che combatteva con le truppe ucraine insieme con il fratello. La famiglia - riporta il Dayly Mail - ha reso noto ...TikTok Modella brasiliana uccisa a Kharkiv, combatteva con le truppe ucraine insieme al fratello. E' rimasta uccisa durante i bombardamenti russi a Kharkiv l'ex modella brasiliana Thalita do Valle, ch ...