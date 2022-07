Cisterna, arriva l’ordinanza contro la siccità: multe per chi spreca l’acqua, cosa fare (Di giovedì 7 luglio 2022) L’allarme siccità resta, purtroppo alto e i provvedimenti per cercare di arginare la situazione non si fanno attendere. Proprio questa mattina infatti il sindaco di Cisterna, Valentino Mantini, ha firmato l’ordinanza, con effetto immediato, contro lo spreco di acqua potabile. Leggi anche: Aprilia – Emergenza siccità, ordinanza urgente del Sindaco Terra: razionalizzazione e divieti dell’uso dell’acqua Cisterna, allarme siccità: firmata oggi l’ordinanza Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 22 giugno scorso con il quale è stato dichiarato lo “stato di calamità naturale” a causa della grave crisi idrica dovuta alla prolungata assenza di piogge e considerata la nota dell’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n. 4 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) L’allarmeresta, purtroppo alto e i provvedimenti per cercare di arginare la situazione non si fanno attendere. Proprio questa mattina infatti il sindaco di, Valentino Mantini, ha firmato, con effetto immediato,lo spreco di acqua potabile. Leggi anche: Aprilia – Emergenza, ordinanza urgente del Sindaco Terra: razionalizzazione e divieti dell’uso del, allarme: firmata oggiVisto il Decreto del Presidente della Regione Lazio del 22 giugno scorso con il quale è stato dichiarato lo “stato di calamità naturale” a causa della grave crisi idrica dovuta alla prolungata assenza di piogge e considerata la nota dell’Ente di Governo Ambito Territoriale Ottimale n. 4 ...

