Boris Johnson costretto a dimettersi. Resta al governo fino alla scelta del suo successore (sarà Wallace)

(Di giovedì 7 luglio 2022) - Il primo ministro getta la spugna travolto dalle molte defezioni nel suo gabinetto. 'Lascio ma non avrei voluto, nessuno è indispensabile' ha detto in un discorsonazione

- Il primo ministro getta la spugna travolto dalle molte defezioni nel suo gabinetto. 'Lascio ma non avrei voluto, nessuno è indispensabile' ha detto in un discorso alla nazioneFischi per il primo ministromentre annuncia le dimissioni. La folla si e' riunita fuori da Downing Street mentre il premier leggeva il suo discorso. 7 luglio 2022La resa in un discorso alla nazione. "BoJo" intende comunque restare capo del governo fino all'elezione di un successore alla guida del partito prevista per ottobre. «Nessuno è indispensabile» ...Boris Johnson si è rassegnato all'inevitabile - all'undicesima ora e qualche minuto - e ha annunciato il passo indietro che ormai quasi tutti, dentro e fuori il partito, ...