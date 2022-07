Beautiful | Quinn vuole provare a salvare il matrimonio ma…

(Di giovedì 7 luglio 2022) Le anticipazioni dici fanno sapere cherivelerà a Shauna di volera ogni costo il suoma Eric ascolterà la loro conversazione. Una nuova puntata attende i fan di. Le anticipazioni ci fanno sapere cheè molto frastornata per quanto accaduto con Carter e ha deciso di parlarne con Carter.parla con shouna (web)Inoltre, ha deciso di voler continuare a provarci con Eric per riconquistarlo anche perchè un errore di una notte non può rovinare per sempre la sua vita. Intanto, il Forrester rientrato dal suo viaggio di lavoro purtroppo assiste alla loro conversazione.e Shouna parlano Nelle puntate precedenti abbiamo vistoe ...

Pubblicità

ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni 7 luglio: Brooke ora sa che tra Eric e Quinn ci sono problemi #Greysanatomy… - TwBeautiful : ANTICIPAZIONI>Shauna salva Quinn, Brooke è sorpresa dalla reazione di Carter, Quinn cade di nuovo in tentazione:… - TwBeautiful : Nelle puntate italiane di BEAUTIFUL, Carter e Quinn oltrepassano i limiti, Liam ha difficoltà a dimenticare la mort… - infoitcultura : Beautiful, anticipazioni 6 luglio: Quinn deve dare risposte a Zoe - ParliamoDiNews : Beautiful, anticipazioni 7 luglio: Quinn si sfoga con Shauna perché Eric la tiene a distanza. Zoe torna alla carica… -

: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 7 luglio 2022 Nella puntata didi oggi - 7 luglio 2022 -è più che mai frastornata dalla notte appena passata con Carter . La ...E, come spesso accade, ini problemi coincidono con un tradimento ! Negli episodi in onda attualmente in Italia, il pubblico sta assistendo alla relazione clandestina trae Carter: tra i due è scoppiata la ...Stranger Things fans have backed a petition to bring back Eddie Munson, following his emotional death in the season four finale.I due vengono interrotti, ancora una volta, da un Wyatt (Darin Brooks) sempre sospettoso del loro comportamento Mentre Hope (Annika Noelle) parla con Thomas (Matthew Atkinson) della sua riconciliazion ...