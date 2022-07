Armato di coltello | avrebbe aggredito alcuni suoi coetanei

(Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – È accaduto nella tarda serata di ieri ad Avellino, nella centralissima via Mancini. Ricevuta la segnalazione, una pattuglia della locale Stazione, già impegnata in quell’area in un normale servizio di perlustrazione e pronto intervento, individua il ragazzino che, prima dell’arrivo dei genitori, ha tentato di disfarsi dela serramanico che aveva in tasca. Prontamente recuperato dai militari, ilè stato sottoposto a sequestro e il minore (segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per “porto di armi od oggetti atti ad offendere”) affidato ai genitori che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di “abbandono di minori o incapaci”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

