Uomini e Donne | Deianira Marzano rivela dei nuovi retroscena su Matteo Ranieri

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La rottura frae la sua scelta Valeria Cardone continua a essere l’argomento del giorno. L’annuncio dell’ex corteggiatrice secondo molti ha soltanto confermato le voci che si ricorrevano già da tempo, ovvero che la coppia aveva interrotto la relazione praticamente subito dopo. I due non si sono mai fatti vedere insieme salvo per i servizi fotografici. Nessun momento di quotidianità condiviso, né dichiarazioni d’amore a tutto spiano come fanno tutte le coppie uscite dal dating show. Quale è la verità? Secondo gli ultimi rumore Valeria Cardone sono stati insieme solo per contratto” e alla sua scadenza avrebbero poi fatto uscire la notizia. Pochi minuti fa, l’influencerha ...