Ultime Notizie Roma del 06-07-2022 ore 18 | 10

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio Giulia Ferrigno in apertura nuovamente il crollo sul ghiacciaio della Marmolada sono riprese le ricerche domenica una valanga di ghiaccio e rocce oltre 260000 tonnellate di detriti Sono precipitati a 300 km/h travolgendo 4 cordate elicotteri del soccorso alpino continuano a portare i droni in quota quindi si procede dall’alto alla ricerca di eventuali resti indumenti o trezzature che possano ricondurre alle 7 vittime accertate o il 5 nel crollo solo se viene individuato qualcosa Un soccorritore viene imbragato e si procede al recupero e ieri è stato stabilito che procedere diversamente mette a rischio la vita dei soccorritori nel pomeriggio ricerca a singhiozzo a causa delle previsioni meteo un peggioramento con pioggia intanto a Trento prima riunione operativa ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : Riaprono i reparti covid. Nelle ultime 24 ore sono stati 86.334 i contagiati, 72 i morti, tasso al 27,3%. Gli itali… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Laura51478782 : RT @lvogruppo: Da ultime notizie pare che siano addirittura 31 membri dimissionari del governo UK....cominciano a sentir puzza di forconi??… - REstaCorporate : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 107.786 nuovi contagi e 72 morti #ANSA -

Il Sole 24 ORE

Se durante ledue estati le località di montagna avevano registrato il tutto esaurito causa Covid e per necessità di distanziamento, ora che la situazione pandemica, nonostante il salire dei ...... e nelleore è comparsa una voce che vorrebbe Daredevil presente in Echo, prossima serie del ... dove il conduttore James Clement ha svelato di averesulla presenza di diversi personaggi ... Ucraina, ultime notizie. Von der Leyen: Ue si prepari a taglio totale del gas da Mosca. Russia ... L'ex naufrago sbarca a Lol-Chi ride è fuori Il retroscena di Chi Il futuro di Edoardo Tavassi potrebbe essere ancora in tv. Il fratello dell'influencer ...Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere la notizia che ti ha portato fin qui, attiva la prova gratuita. Per sette giorni puoi navigare liberamente e sperimentare tutte le opportunità del sito.