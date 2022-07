Ucraina, controffensiva nel Donetsk: 'A Kramatorsk i russi si sono ritirati' (Di mercoledì 6 luglio 2022) In Ucraina, l'esercito ha respinto in maniera importante i russi, costringendoli a molte perdite nella zone di Kramatorsk, area est del Donetsk. A confermarlo è lo Stato Maggiore Generale delle Forze ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022) In, l'esercito ha respinto in maniera importante i, costringendoli a molte perdite nella zone di, area est del. A confermarlo è lo Stato Maggiore Generale delle Forze ...

Pubblicità

BuffagniRoberto : @Sargans2 Previsione: i russi chiuderanno i rubinetti a fine autunno, dopo la sconfitta della controffensiva ucraina d'agosto-settembre. - globalistIT : - GianlucaStream : RT @AdrianaSpappa: #Sileri: 'plateau a metà luglio' ??????? Come le armi per la 'controffensiva' in Ucraina ??????? Sapevatelo - StefaniaFalone : Controffensiva a Kramatorsk, «i russi si sono ritirati» | Le ultime notizie sulla guerra, in diretta - zazoomblog : Ucraina: controffensiva di Kiev a Kramatorsk i russi si ritirano - #Ucraina: #controffensiva #Kramatorsk -