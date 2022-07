Turismo: Spagna, Pil settore torna ai livelli pre Covid (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Pil del settore turistico in Spagna nel 2022 potrebbe arrivare al 98% di quello del 2019, ultimo anno pre - pandemia: lo riferisce in una nota Exceltur, la principale associazione delle aziende ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Pil delturistico innel 2022 potrebbe arrivare al 98% di quello del 2019, ultimo anno pre - pandemia: lo riferisce in una nota Exceltur, la principale associazione delle aziende ...

