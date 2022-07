“Ti amerò sempre”. Marmolada, travolti insieme: Alessandra si salva, il suo Tommaso muore (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una vita spezzata, un amore finito, ma che allo stesso tempo non potrebbe essere più grande. Questa è la terribile storia di Alessandra De Camilli, una delle sopravvissute della tragedia della Marmolada. La donna non era sola, durante la ferrata. Vicino a lei c’era anche il compagno, l’amore della sua vita: Tommaso Carollo. Lei ce l’ha fatta, lui purtroppo no. L’uomo è stato inghiottito dalla terribile frana del ghiacciaio. Tommaso è una delle 7 vittime che hanno un nome e un cognome. Alessandra De Camilli, 51 anni, è architetto e vive a Schio. Era lì, quella maledetta domenica, quando un pezzo della Marmolada è venuto giù. Come dicevamo, Alessandra non era sola: era lì col compagno Tommaso, 48 anni. La donna è rimasta ferita e i medici del Santa ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Una vita spezzata, un amore finito, ma che allo stesso tempo non potrebbe essere più grande. Questa è la terribile storia diDe Camilli, una delle sopravvissute della tragedia della. La donna non era sola, durante la ferrata. Vicino a lei c’era anche il compagno, l’amore della sua vita:Carollo. Lei ce l’ha fatta, lui purtroppo no. L’uomo è stato inghiottito dalla terribile frana del ghiacciaio.è una delle 7 vittime che hanno un nome e un cognome.De Camilli, 51 anni, è architetto e vive a Schio. Era lì, quella maledetta domenica, quando un pezzo dellaè venuto giù. Come dicevamo,non era sola: era lì col compagno, 48 anni. La donna è rimasta ferita e i medici del Santa ...

Pubblicità

affan_sallah : RT @ilbotmaniano: “Quello che ho fatto è stato anche grazie a quello che hai fatto per me dentro e fuori dal campo… un grazie non basta fra… - leggoit : #marmolada, la dedica della moglie di una vittima: «Ti amerò per sempre». Erano insieme, lei è sopravvissuta - Annaisqui : È doveroso un tributo a questo Louis che mi ha fatto da icon per mesi, sarai per sempre famoso e ti amerò per sempre - _marc0lin0_ : @VincenzoTornab3 Perché io ti amo e ti ameró per sempre - kanekoryl : @takaryI @ryomaryl e io ti amerò per sempre -