Roma | Zaniolo ormai verso l' addio Veretout ottimista | ' Voglio restare'

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tutto può cambiare in un minuto, figuriamoci in 40 giorni. Per, lae i suoi tifosi. Il 26 maggio scorso, infatti, il numero 22 dopo il gol decisivo a Tirana festeggiava come un pazzo ...

Pubblicità

AliprandiJacopo : ?? #Zaniolo ha lasciato Trigoria (come tutti i giocatori) e si è fermato con i tifosi: “Nico ti prego resta alla Rom… - romeoagresti : Situazione #Zaniolo: ?? Proseguono i contatti tra l’agente Vigorelli e la #Roma ?? I giallorossi, al momento, chied… - AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - TuttoASRoma : Zaniolo-Roma, alta tensione: l’attaccante è agitato - Spazio_J : Ancora calda la pista Zaniolo: Mourinho gradirebbe un giocatore della Juve! - -

Tutto può cambiare in un minuto, figuriamoci in 40 giorni. Per, lae i suoi tifosi. Il 26 maggio scorso, infatti, il numero 22 dopo il gol decisivo a Tirana festeggiava come un pazzo sotto il Colosseo diventando l'emblema del successo europeo insieme ...Oggi è un affare solo per la' su Spreaker. La bellezza diper ora è la facilità con cui porta disordine negli avversari. E' un trattore che parte e se va bene butta giù qualche albero ...La Juventus fa sul serio per Nicolò Zaniolo. Presi Pogba e Di Maria e in attesa di novità sul fronte De Ligt, i bianconeri si sono ora tuffati sul centrocampista della Roma. Per il quale potrebbero ar ...Varca i cancelli del Bernardini, in macchina con papà Igor: non si ferma davanti a un gruppo di tifosi che, diciamo così, non la prendono bene e glielo fanno capire; esce - ...