Quotazioni delle materie prime in forte calo sui timori di recessione In discesa petrolio | grano e rame

(Di mercoledì 6 luglio 2022)di, soprattutto e anche qualche. Sta di fatto che i prezzi di moltehanno iniziato a scendere fornendo qualche segnale positivo, almeno per quanto attiene il contrasto all’inflazione. Ilsi è immerso oggi al di sotto dei 100 dollari al barile (qualità brent, il greggio estratto nel mare del Nord che funge da riferimento per gli scambi europei), cosa che non accadeva dallo scorso aprile. Nell’ultimo mese il barile ha perso il 16% del suo valore.in parte attenuato dall’indebolimento dell’euro (ilsi paga in dollari) ma comunque consistente. Incoraggiante anche ladei prezzi alimentari con ilviene scambiato oggi a circa il 30% in meno rispetto a due settimane fa. Sul ...

Pubblicità

Giornaleditalia : IR Top Consulting, Lambiase: 'Quotazioni in Borsa driver di crescita economica: nel 2021 ricavi delle quotate cresc… - schiano_lo : Nell'ultima campagna, il prezzo del #finocchio è cresciuto costantemente, rispetto alle due annate precedenti. Que… - infoiteconomia : Petrolio, debole rimbalzo delle quotazioni che oscillano attorno a 100 dollari - IGItalia : #Recessione vicina? I prezzi del #greggio sono crollati dopo i dati S&P Global PMI che hanno allarmato gli investit… - Federic16919387 : Petrolio, debole rimbalzo delle quotazioni che oscillano attorno a 100 dollari -

FocusRisparmio

A penalizzare ulteriormente ledel petrolio è il deciso rafforzamento del dollaro, basti ... a seguitopreoccupazioni per l'interruzione dei flussi dal gasdotto Northstream dovute all'...Ecco le ultimedal sito Xe.com Si potrebbe pensare che si tratti, in realtà, di un ... amici italiani, sull'altare dell'Euro: questo è l'andamentoremunerazioni da lavoro dipendente ... Euronext Growth Milan, 180 quotate che valgono 10,4 miliardi (Teleborsa) - Incertezza e volatilità regnano a Wall Street, specie dopo che la Federal Reserve ha ammesso il rischio che l'inflazione in USA potrebbe consolidarsi. Dai verbali dell'ultima riunione de ...L'oro ha sfondato in accelerazione il supporto di lungo periodo e le sue quotazioni si portano in forte ribasso in queste ore.