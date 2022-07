Psicogeriatri | Burnout dei caregiver problema non affrontato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Milano, 6 lug. (Adnkronos Salute) - "C'è un fenomeno, che nel mondo delle demenze è drammaticamente noto, ed è rimasto finora pressoché in: è il ''. Le criticità dell'assistenza alle persone con queste patologie sono di vario tipo: prima di tutto queste sono sempre situazioni che richiedono grande investimento di tempo fin dalle prime fasi della malattia, quando i sintomi sono meno forti ma già c'è un grande stress da parte della famiglia. Fino poi alla progressiva perdita di autonomia, all'allettamento e poi alla morte del proprio caro. Sono tutte fasi nelle quali ilè coinvolto in maniera drammatica e non sempre riesce a rispondervi facilmente, anche perché l'assistenza richiede molta fatica fisica e psicologica". A tracciare il quadro è Marco Trabucchi, direttore scientifico del ...