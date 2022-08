Pensioni anticipate 2022, ultime: due le chiavi per la flessibilità in uscita (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si continua a parlare di Pensioni anticipate e mi misure che potrebbereo essere più o meno accolte dal Governo dal 1 gennaio 2023. In particolare ieri sul sito, come spesso accade quando pubblichiamo alcune considerazioni del Dott. Claudio Maria Perfetto, molti hanno partecipato al dibattito trovandosi in assoluto accordo con molte delle riflessioni da lui espresse, due quelle che più hanno attirato l’attenzione dei nostri lettori che si sono cimentati nei commenti: l’importanza di aumentare il volume dell’occupazione per far sì che i giovani possano entrare nel mondo del lavoro e gli anziani godersi la meritata pensione e la necessità nonché la complessità di ampliare la categoria dei lavori usuranti/gravosi. In quanto, dicono praticamente all’unisono i nostri lettori, dopo i 60 anni d’età è davvero difficile stabilire quale lavoro sia più gravoso ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Si continua a parlare die mi misure che potrebbereo essere più o meno accolte dal Governo dal 1 gennaio 2023. In particolare ieri sul sito, come spesso accade quando pubblichiamo alcune considerazioni del Dott. Claudio Maria Perfetto, molti hanno partecipato al dibattito trovandosi in assoluto accordo con molte delle riflessioni da lui espresse, due quelle che più hanno attirato l’attenzione dei nostri lettori che si sono cimentati nei commenti: l’importanza di aumentare il volume dell’occupazione per far sì che i giovani possano entrare nel mondo del lavoro e gli anziani godersi la meritata pensione e la necessità nonché la complessità di ampliare la categoria dei lavori usuranti/gravosi. In quanto, dicono praticamente all’unisono i nostri lettori, dopo i 60 anni d’età è davvero difficile stabilire quale lavoro sia più gravoso ...

