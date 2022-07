'Ndrangheta, il boss Morabito è in Italia: estradato dal Brasile, dovrà scontare 30 anni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Rocco Morabito è tornato in Italia, dopo esser stato estradato dal Brasile, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021 dalla polizia federale brasiliana. L'operazione congiunta con i Carabinieri del ... Leggi su globalist (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roccoè tornato in, dopo esser statodal, dove era stato arrestato il 25 maggio 2021 dalla polizia federale brasiliana. L'operazione congiunta con i Carabinieri del ...

Pubblicità

repubblica : Rocco Morabito estradato in Italia, il boss della 'ndrangheta deve scontare 30 anni di reclusione - Agenzia_Ansa : Il boss della 'ndrangheta Rocco Morabito, considerato uno dei piu' importanti trafficanti internazionali di droga a… - Corriere : Il boss Rocco Morabito è stato estradato dal Brasile: nella notte è rientrato in Italia dopo trenta anni - GabrieleCappon4 : Ringrazio le ns. forze dell’ordine e tutti coloro che hanno lavorato attorno all estradizione del Boss della ‘Ndra… - InfinitoIsacco : RT @walterlana6: Colpo alla #Ndrangheta . Dopo l'arresto in Brasile torna in Italia il Boss Rocco Morabito. Giusto in tempo per continuare… -