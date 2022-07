' Molestata dagli alpini' La pm chiede di archiviare - Cronaca - quotidiano net

(Di mercoledì 6 luglio 2022) La 93esima adunata nazionale deglisi è tenuta a Rimini a maggio "Alpino molesto, se mi tocchi ti calpesto". Allo slogan, il gruppo femminista 'Non una di meno' aveva accompagnato il dossier ...

Pubblicità

infoitinterno : 'Molestata dagli alpini' La pm chiede di archiviare - Giorno_Legnano : Magenta, non paga le dosi di droga: molestata dagli spacciatori -

Allo slogan, il gruppo femminista 'Non una di meno' aveva accompagnato il dossier con oltre 500 segnalazioni di altrettante donne, che sarebbero state molestatealpini durante l'Adunata ...Daniele Dell'Orco per www.ilgiornale.it ragazza racconta di essere stataalpini a rimini 1 Si sono sciolte come neve al torrido sole di questi giorni le accuse mosse dai benpensanti della sinistra contro il Corpo degli Alpini. La Procura ...Impossibile identificare gli autori dell’episodio denunciato da una 26enne riminese, l’unico fin qui segnalato alle forze dell’ordine ...La potestà regolamentare è una necessaria espressione dell’autonomia di cui godono gli enti locali, che tradizionalmente ha avuto ad oggetto ...