Le accuse di stupro per il misterioso giocatore della Premier salgono a tre (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le accuse di stupro al misterioso calciatore internazionale di Premier League salgono a tre. La notizia dell’arresto del 30enne di fama internazionale è di qualche giorno fa, la diede il Telegraph. Lo stesso quotidiano, oggi, rilancia: sono due le donne che lo accusano di stupro, non più una soltanto. E la seconda lo accusa di due stupri. In tutto, appunto, tre. Il nome del giocatore resta ignoto, non può essere rivelato per motivi legali. Il giocatore, arrestato lunedì a Londra, è stato trattenuto per circa 30 ore prima di essere rilasciato su cauzione. E’ stato interrogato in merito alle accuse mosse contro di lui da un’altra donna che lo indica come l’autore di violenza sessuale nei suoi confronti in due circostanze diverse, ad ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ledialcalciatore internazionale diLeaguea tre. La notizia dell’arresto del 30enne di fama internazionale è di qualche giorno fa, la diede il Telegraph. Lo stesso quotidiano, oggi, rilancia: sono due le donne che lo accusano di, non più una soltanto. E la seconda lo accusa di due stupri. In tutto, appunto, tre. Il nome delresta ignoto, non può essere rivelato per motivi legali. Il, arrestato lunedì a Londra, è stato trattenuto per circa 30 ore prima di essere rilasciato su cauzione. E’ stato interrogato in merito allemosse contro di lui da un’altra donna che lo indica come l’autore di violenza sessuale nei suoi confronti in due circostanze diverse, ad ...

napolista : Le accuse di stupro per il misterioso giocatore della #Premier salgono a tre Sul Telegraph. Si è fatta avanti un’a… - laregione : Tre accuse di stupro per un giocatore della Premier League - raffinemvnt : Entro su questo social e leggo tweet riguardanti stupro, stalking, minacce di morte e accuse di transfobia. A me,… - zazoomblog : Premier salgono a 3 le accuse di stupro per il giocatore arrestato: il 29enne rilasciato su cauzione - #Premier… - Open_gol : Secondo indiscrezioni la nazionale del giocatore, la cui identità non è stata rivelata, si è qualificata per i Mond… -