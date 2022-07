La Lazio aspetta le otto di sera per smentire l’aut aut di Tare a Lotito per Sarri (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’articolo del Messaggero è ovviamente di stamattina, la Lazio impiega oltre dodici ore per smentirne il contenuto. Lo fa alle otto di sera con questo comunicato: Ancora una volta, la S.S. Lazio si trova costretta a smentire il contenuto in un articolo pubblicato sul Messaggero, che racconta di un incontro avvenuto a Formello tra il Presidente Claudio Lotito ed il Direttore Sportivo Igli Tare. La ricostruzione dei fatti, contenente anche presunti virgolettati del DS (“O io o Sarri, scegli. Ora basta”.), è falsa, gravemente lesiva dell’immagine della Società e danneggia in modo evidente la squadra, impegnata nella prima importante fase di ritiro ad Auronzo di Cadore. In reLazione al presente articolo e nei confronti di quanti ne abbiano ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’articolo del Messaggero è ovviamente di stamattina, laimpiega oltre dodici ore per smentirne il contenuto. Lo fa alledicon questo comunicato: Ancora una volta, la S.S.si trova costretta ail contenuto in un articolo pubblicato sul Messaggero, che racconta di un incontro avvenuto a Formello tra il Presidente Claudioed il Direttore Sportivo Igli. La ricostruzione dei fatti, contenente anche presunti virgolettati del DS (“O io o, scegli. Ora basta”.), è falsa, gravemente lesiva dell’immagine della Società e danneggia in modo evidente la squadra, impegnata nella prima importante fase di ritiro ad Auronzo di Cadore. In rene al presente articolo e nei confronti di quanti ne abbiano ...

