(Di mercoledì 6 luglio 2022) E lo fa con il progetto The Talent District •’s Metaverse Revolution, nato per dare una dimensione nuova alla visibilità dei progetti degli studenti, ospitando allo stesso tempo talk, fashion show e progetti in partnership con le aziende in una modalità innovativa

Pubblicità

aVg : Istituto Marangoni Steps Into the Metaverse - W3B_news : Istituto Marangoni Opens Talent District Metaverse - artribune : Il dietro le quinte di una sfilata: il fitting day di Istituto Marangoni Firenze - coinparative : Istituto Marangoni Opens Talent District Metaverse @marangonischool #CryptoNews -

Vanity Fair Italia

...mora ha una laurea in Fashion & Costume conseguita presso l'Università di Roma La Sapienza e dalla capitale ha deciso di trasferirsi a Milano per la specialistica in Moda presso l'. ...E' il titolo della tesi di laurea discussa nei giorni scorsi da Filippo Amicone , originario di Poggio Sannita , presso il prestigiosodi moda '' di Milano , indirizzo in Fashion ... Istituto Marangoni entra (per primo) nel Metaverso Possono il mondo della moda e la sensibilità ambientale dialogare ed essere “produttivi” Certo, e l’esperienza di questa giovane creativa lo conferma ...POGGIO SANNITA – “L’avatar e come alcune caratteristiche estetiche siano migrate dal gaming alla moda”. E’ il titolo della tesi di laurea discussa nei giorni scorsi ...