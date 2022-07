Francesca Fialdini, disavventura con l’auto: è successo di notte (Di mercoledì 6 luglio 2022) Francesca Fialdini ha avuto una brutta disavventura con l’auto. Oltre alla sfortuna per l’incidente, c’è stata anche un’ulteriore complicazione: è successo tutto di notte, mentre la presentatrice tornava a casa dal lavoro. L’annuncio lo ha dato Francesca Fialdini subito dopo l’evento Rai in cui sono stati presentati i palinsesti autunnali. Per la conduttrice ci sarà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 6 luglio 2022)ha avuto una bruttacon. Oltre alla sfortuna per l’incidente, c’è stata anche un’ulteriore complicazione: ètutto di, mentre la presentatrice tornava a casa dal lavoro. L’annuncio lo ha datosubito dopo l’evento Rai in cui sono stati presentati i palinsesti autunnali. Per la conduttrice ci sarà L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Francesca Fialdini, il dramma in montagna: `Bucate le ruote dell`auto. E...` – Libero Quotidiano #RussiaUcraina… - _Alessio_88 : Disse colui che ha dato della poco di buono a Francesca Fialdini perché 'ha osato' rispondere ad un suo tweet, a fa… - CIAfra73 : RT @_Alessio_88: Questo video non vale solo per Barbara D'Urso ma vale anche per Federica Panicucci, Gabriele Corsi, Francesca Fialdini e t… - _Alessio_88 : Questo video non vale solo per Barbara D'Urso ma vale anche per Federica Panicucci, Gabriele Corsi, Francesca Fiald… - ParliamoDiNews : Francesca Fialdini, le ha asfaltate tutte: il look scelto è azzeccatissimo - -