Pubblicità

MetaSociale : LA META SERALE Secondo l’analisi Coldiretti e Ixè in occasione del primo week end di luglio, sono 15,4 milioni gli… - GazzettadAsti : Coldiretti: “Con il Decreto Agrisolare possibilità di installare pannelli fotovoltaici sui tetti di 20mila stalle e… - GazzettadAsti : Siccità. Coldiretti Asti: “Un giorno di pioggia non basta, accelerare su piano invasi” - marcocarestia : RT @WineNewsIt: Il #vino trascina il #record delle #esportazioni alimentari #madeinItaly: #Germania primo mercato. @coldiretti: +19% nel pr… - GFrancoManfredi : RT @WineNewsIt: Il #vino trascina il #record delle #esportazioni alimentari #madeinItaly: #Germania primo mercato. @coldiretti: +19% nel pr… -

AGI - Agenzia Italia

ROMA " "Come successe 100 anni fa con ilCongresso regionale delle bonifiche venete e la nascita dei Consorzi di bonifica, anche oggi ... "Bene, dunque, la proposta di ANBI edel 'piano ...'Prima - spiega Ermes Sagùla , agronomo diLombardia - il mondo agricolo ha dovuto fare ... Poi, quando si iniziava a intravedere un, timido recupero, è sopraggiunto il conflitto russo -... Coldiretti: il primo semestre 2022 è stato il più caldo di sempre Coldiretti lancia l'allarme sulla situazione determinata dalla siccità: l'irrigazione di soccorso non può aiutare come avvenuto nel 2003 e nel 2017 ...ogni italiano dispone in media di appena 31 metri quadrati di verde urbano con una situazione preoccupante nei grandi centri ...