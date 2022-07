Cessione quinto pensione: tassi e importi in vigore dal 1° luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Messaggio INPS del 30 giugno 2022 numero 2620 ha comunicato i tassi di interesse in vigore per la Cessione del quinto della pensione nel terzo trimestre dell’anno corrente. L’aggiornamento, valevole quindi dal 1° luglio al 30 settembre prossimo, risponde a quanto previsto dall’articolo 2 comma 1 della Legge 24 marzo 1996 con cui si è disposto che il “Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio”, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. L’aggiornamento in questione è arrivato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 23 giugno scorso, con riferimento ai ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 6 luglio 2022) Il Messaggio INPS del 30 giugno 2022 numero 2620 ha comunicato idi interesse inper ladeldellanel terzo trimestre dell’anno corrente. L’aggiornamento, valevole quindi dal 1°al 30 settembre prossimo, risponde a quanto previsto dall’articolo 2 comma 1 della Legge 24 marzo 1996 con cui si è disposto che il “Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio”, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. L’aggiornamento in questione è arrivato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 23 giugno scorso, con riferimento ai ...

