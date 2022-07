Calciomercato, secondo voi chi sta lavorando meglio in Serie A? (Di mercoledì 6 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Inter","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Milan","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Juventus","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Monza","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Roma","index":4} Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Inter","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Milan","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Juventus","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Monza","index":3},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Roma","index":4}

Pubblicità

GiovaAlbanese : Oggi nuova puntata tra #Dragusin e il #Genoa per sbloccare #Cambiaso alla #Juventus. Il primo deve ancora trovare l… - Bertolca10 : L'Inter tramite #Marotta, chiude all'ipotesi #Dybala (che secondo i più era cosa fatta con tanto di presentazione i… - ygwhitettisba : RT @menotrentanove: Sarei curioso di vedere cosa farebbe Pedullà in caso dovesse veramente arrivare all’Inter alla fine. Secondo me entra a… - sportli26181512 : Milan, due contropartite per il colpo De Ketelaere: Charles De Ketelaere, come raccontato in giornata, resta il gra… - sportli26181512 : Milan, conferme dalla Turchia: Duarte al Basaksehir: Secondo il giornale turco VOLE, Milan e Basaksehir hanno trova… -