Albano torna a parlare di Romina e gela tutti | “Ho aspettato 8 anni per…”

(Di mercoledì 6 luglio 2022)Carrisi ePower, una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate di sempre. La loro storia d’amore ha fatto e continua a far sognare tantissime generazioni. Nonostante il loro matrimonio è ormai terminato da più di 20, il loro sodalizio, attualmente solo artistico, continua a far discutere con l’emergere di nuove … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Pubblicità

infoitcultura : Albano torna su Romina Power, gela tutti, rivelazione inaspettata - LiguriaNotizie : Basko Arena torna con Albano e Anna Tatangelo -

Fortementein.com

Ferraria vincere con Carlos Sainz , e per quanto riguarda la performance dimostra ancora una volta che la F1 - 75 è competitiva e in grado di lottare per la vittoria su ogni pista . Certo il ...Di Francesca Testa - 04/07/2022 Romina Powera parlare della figlia Ylenia e del giorno in cui sparì nel nulla. Questa volta però confessa ... tra esibizioni con l'exe anche qualche ... Albano torna su Romina Power, gela tutti, rivelazione inaspettata Ogni tanto la chiamavo io, qualche volta lei Romina Power torna a parlare della figlia Ylenia e del giorno in cui sparì nel nulla. Romina Power rivelazione sulla scomparsa di Ylenia Carrisi. La rifles ...Albano Carrisi è stato smascherato in diretta da una collega. Il cantante aveva fatto un annuncio rivolto ai suoi fan, ma è stato smentito.