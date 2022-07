“Vigliacchi, non permettetevi!”: situazione infernale per Manuel Bortuzzo, scatta un provvedimento durissimo (Di martedì 5 luglio 2022) Scoppia il caso, Manuel Bortuzzo si trova in una situazione complicata: i provvedimenti si fanno più duri e preoccupanti Manuel-Bortuzzo (Instagram)Manuel Bortuzzo continua ad essere travolto tra le polemiche delle fandom di Lulù Selassié, insieme a Manuel a soffrirne è anche il padre Franco Bortuzzo. Quest’ultimo, infatti, era stato accusato dalle fandom della ex gieffina di essere la causa scatenante della crisi con Manuel. Convinzioni di cui non si è mai avuta certezza, anche perché la stessa Lulù non ha mai chiarito esplicitamente quali fossero i problemi nati tra lei e il nuotatore. Era evidente già dal GF Vip che Franco non fosse convinto di questa convivenza, aveva anche ribadito più volte che Lulù non ... Leggi su direttanews (Di martedì 5 luglio 2022) Scoppia il caso,si trova in unacomplicata: i provvedimenti si fanno più duri e preoccupanti(Instagram)continua ad essere travolto tra le polemiche delle fandom di Lulù Selassié, insieme aa soffrirne è anche il padre Franco. Quest’ultimo, infatti, era stato accusato dalle fandom della ex gieffina di essere la causa scatenante della crisi con. Convinzioni di cui non si è mai avuta certezza, anche perché la stessa Lulù non ha mai chiarito esplicitamente quali fossero i problemi nati tra lei e il nuotatore. Era evidente già dal GF Vip che Franco non fosse convinto di questa convivenza, aveva anche ribadito più volte che Lulù non ...

Pubblicità

PaolaTavernaM5S : La sentenza di oggi non ci potrà regalare di nuovo il sorriso di Willy, ma l’ergastolo per i fratelli Bianchi, i du… - EBellerio : @paolodune @elvise1657 @cpetruccioli @GiuseppeConteIT No, infatti, noi che siamo vigliacchi siamo lì a guardare m… - gabaelio : @Nihal884 @davidallegranti La Raggi non aveva mica il PD alle spalle! E poi è una donna, i vigliacchi maschilisti h… - B63246675BryBry : @ultimenotizie Non rendi obbligatorio un farmaco ma poi non mi fai vivere x mi escludi dalla società è da vigliacch… - giusvaceleste : @marcantonio_88 due gigam3rde. chi massacra di botte un inerme è un vigliacco. i vigliacchi non meritano niente. in galera a calci nel cvlo -