Tour de France. Wout van Aert è un calcolo semplice (Di martedì 5 luglio 2022) Non è che piacesse molto a Wout van Aert far la parte del secondo, quello che è nella migliore posizione possibile per vedere le esultanze altrui. Che lui è un vincente, s'è sempre pensato così, l'ha pure dimostrato negli anni. Tre volte secondo in tre tappe al Tour de France non è cosa da tutti i giorni, ci vogliono le gambe per riuscirci e gambe buone, buonissime. Firmerebbe subito, e in bianco, ben più di nove decimi del gruppo per tre secondi posti in tre tappe, ma non lui, che lui è Wout van Aert e di fare secondo non ci pensa neppure. C'è finito a cronometro, e vabbé, Yves LampAert è stato magnifico e un filo fortunato con il maltempo. C'è finito due volte in volata e contro due signori, anzi signorissimi, velocisti: Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen. Troppi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 5 luglio 2022) Non è che piacesse molto avanfar la parte del secondo, quello che è nella migliore posizione possibile per vedere le esultanze altrui. Che lui è un vincente, s'è sempre pensato così, l'ha pure dimostrato negli anni. Tre volte secondo in tre tappe aldenon è cosa da tutti i giorni, ci vogliono le gambe per riuscirci e gambe buone, buonissime. Firmerebbe subito, e in bianco, ben più di nove decimi del gruppo per tre secondi posti in tre tappe, ma non lui, che lui èvane di fare secondo non ci pensa neppure. C'è finito a cronometro, e vabbé, Yves Lampè stato magnifico e un filo fortunato con il maltempo. C'è finito due volte in volata e contro due signori, anzi signorissimi, velocisti: Fabio Jakobsen e Dylan Groenewegen. Troppi ...

