Si sposa in terapia intensiva a un passo dalla morte, un donatore di Napoli gli salva la vita (Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSi è sposato nella terapia intensiva della cardiochirurgia dell'ospedale Molinette di Torino, ultimo desiderio per un uomo di 47 anni in fin di vita dopo un infarto. Proprio durante la cerimonia, intubato e con un bouquet per lei composto di tappini di provette del sangue, però è arrivata la disponibilità da Napoli di un cuore per il trapianto, eseguito la notte stessa. L'uomo era stato ricoverato a giugno in un ospedale della provincia di Cuneo per un infarto massivo del ventricolo sinistro. Sottoposto alle prime cure, era stato trasferito d'urgenza alle Molinette della Città della Salute di Torino nel reparto di terapia intensiva post-cardiochirurgica, coordinato dalla dottoressa Anna Trompeo. Le condizioni cliniche però ...

