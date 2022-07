Risate davanti al luogo della tragedia | La gaffe dell’ex campione alla Marmolada (Di martedì 5 luglio 2022) La foto e le Risate davanti al luogo della tragedia della Marmolada hanno attirato le ire del web e degli italiani sul campione, che gaffe! Continuano disperatamente le ricerche dei dispersi rimasti coinvolti nella frana di ghiaccio della Marmolada nella giornata di domenica. Le ultime notizie hanno portato ad abbassare quelle che erano le stime iniziali della tragedia, ma il numero dei dispersi rimane ancora alto e alle sei vittime trovate nella giornata di domenica se n’è aggiunta una settima nelle ultime ore. Sarebbero dunque 13 le persone ancora disperse che i soccorritori stanno cercando di salvare. Più passa il tempo e meno sono le chance che ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 5 luglio 2022) La foto e lealhanno attirato le ire del web e degli italiani sul, che! Continuano disperatamente le ricerche dei dispersi rimasti coinvolti nella frana di ghiaccionella giornata di domenica. Le ultime notizie hanno portato ad abbassare quelle che erano le stime iniziali, ma il numero dei dispersi rimane ancora alto e alle sei vittime trovate nella giornata di domenica se n’è aggiunta una settima nelle ultime ore. Sarebbero dunque 13 le persone ancora disperse che i soccorritori stanno cercando di salvare. Più passa il tempo e meno sono le chance che ...

