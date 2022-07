(Di martedì 5 luglio 2022) . Era stato un clamoroso successo di pubblico, la Rai perde un grande autore Ci sono pagine importanti nella storia della televisione italiana che soprattutto il pubblico giovane dovrebbe (ri)scoprire. E tra queste anche Cari amici vicini e lontani,di culto trasmesso in sei L'articolo proviene da Inews24.it.

Un altro lutto scuote il mondo dello spettacolo italiano. Se ne è andato nelle scorse ore a Roma Aldo Claudio Zappalà, storico collaboratore diin tanti anni di onorata carriera. Claudio aveva 70 anni e da anni lottava con una grave malattia. Nato a Caracas il 3 dicembre del 1952, ha posto la sua firma su programmi di grande ...... che diventa rapidamente un tormentone adatto all'ironia delle trasmissioni Tv, tra la Rai di "Quelli della notte" e "Indietro tutta" sotto la guida die i canali Mediaset con "Drive in" ...Renzo Arbore in lutto, con lui aveva scritto un programma storico. Era stato un clamoroso successo di pubblico, la Rai perde un grande autore ...Zappalà è morto al termine di una lunga malattia. Dai primi anni Duemila ha lavorato anche in ambito accademico, collaborando con diverse facoltà, tra cui la Suor Orsola Benincasa di Napoli. Si è inol ...