(Di martedì 5 luglio 2022)

Il Consorzio Astra Ecologia sarà presente anche quest'anno aa Ferrara, in presenza a settembre, per la fierasulla protezione e lo sviluppo sostenibile del territorio e sulla bonifica dei siti contaminati. Il consorzio Astra con i suoi 35 soci e i ...Silvia Paparella, General Manager die Ceo di Ferrara Fiere, commenta: 'Mi onoro di essere parte integrante di questa squadra, assieme ad autorevoli e prestigiose espressioni del sistema ... Remtech Expo, a Ferrara presente Astra Ecologia - Il Sole 24 ORE Roma, 5 lug. (askanews) - Il Consorzio Astra Ecologia sarà presente anche quest'anno a Remtech Expo a Ferrara, in presenza a settembre, per ...Roma, 23 giu. (askanews) – Una “Cabina di Regia sulla Transizione Ecologica” con gli obiettivi di promuovere azioni di sviluppo su: Green Deal europeo, Next Generation EU, Tassonomia UE, finanza soste ...