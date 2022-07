Pubblicità

PianetaMilan : @acmilan, #Brambati: “Servono difensori. Il successo è arrivato dalla difesa” #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : TMW Radio - Brambati: 'Milan? Serve rinforzo in difesa. La solidità è arrivata da quel reparto': L'ex calciatore e… - MilanNewsit : TMW Radio - Brambati: 'Milan? Serve rinforzo in difesa. La solidità è arrivata da quel reparto' - ZonaBianconeri : RT @TMW_radio: #Maracanà ??? Massimo Brambati: «Il #Milan ora deve rinforzare la difesa, che gli ha regalato lo Scudetto. #Juventus, Vlaho… - TMW_radio : #Maracanà ??? Massimo Brambati: «Il #Milan ora deve rinforzare la difesa, che gli ha regalato lo Scudetto.… -

Pianeta Milan

... guidato in maniera impeccabile dal Presidente, Gianluca, ha dovuto faticare non poco per ... Gli altri due gradini del podio sono stati conquistati rispettivamente da Nina, diMarcovic al ......non è considerato uno bravo nel ricostruire ma un gestore importante come dimostrato ale ... su tutti quella di, che ha sottolineato come alla Juventus ci sarebbe voluto un tecnico bravo ... Milan, Brambati: “Servono difensori. Il successo è arrivato dalla difesa” L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato sulle frequenze di TMW Radio nella giornata di lunedì e si è espresso così sul Milan: ...A commentare le notizie del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati. Milan, quale sarebbe la soluzione giusta ...