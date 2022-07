Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi martedì 5 luglio 2022 | numeri e combinazione vincente

(Di martedì 5 luglio 2022) Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di sabato 2, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 65 (101) 43 (81) 13 (79) 33 (76) 18 (74) Cagliari: 77 (109) 18 (105) 63 (63) 32 (57) 5 (55) Firenze: 81 (76) 86 (67) 26 (61) 40 (52) 18 (50) Genova: 38 (76) 52 (62) 14 (59) 21 (57) 24 (57) Milano: 59 (89) 42 (75) 45 (69) 34 (58) 67 (48) Napoli: 87 (69) 80 (63) 53 (58) 12 (55) 6 (53) Palermo: 66 (74) 75 (64) 79 (60) 73 (55) 77 (52) Roma: 13 (84) 16 (80) 35 (71) 12 (66) 26 (65) Torino: 75 (82) 14 (80) 37 ...

Pubblicità

Salvato51270560 : @GiuseppeConteIT X TRUFFA AGGRAVATA E CONTINUATA,ESTORSIONE, E APPROPRIAZIONE INDEBITAA X LE ESTRAZIONI RUCCATE E P… - GiGi_Lotto : Previsioni Superenalotto del 05-07-2022 - CasilinaNews : Lotto, Superenalotto, estrazioni oggi 5 luglio 2022: numeri vincenti 10eLotto, Simbolotto - danbili : @GeorgeSpalluto Gli Slam femminili stanno diventando un vero terno al lotto....anzi una sestina al Superenalotto. V… - infoitcultura : Lotto e SuperEnalotto, estrazioni di Oggi sabato 2 luglio 2022: numeri e combinazione vincente -

, è sempre caccia al 6 dei sogni con il jackpot dei record che ammonta oggi a 233,2 milioni di euro. Potete seguire su Leggo.it la diretta delle estrazioni die 10eLotto di oggi martedì 5 luglio 2022. Conosceremo i numeri estratti a partire dalle 20, di seguito pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la combinazione del ......raccolta di gioco prevista sui siti abilitati dal concessionario del. La partecipazione è infatti consentita anche attraverso l'applicazione ufficiale del gioco, la cosiddetta AppL’Umbria torna a gioire grazie al Superenalotto, questa volta un vincitore porta a casa quasi 20 mila euro. E' recente la vincita a Perugia del valore di 500 mila euro, di cui 200mila in contanti e 30 ...Il Lazio sorride ancora grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 2 aprile, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 19.495,31 euro ciascuno. La giocata vincente è stata registra ...