Licenze e sostenibilità finanziaria | Uefa e Figc a confronto con i club

Si è svolto oggi a Firenze, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, l'incontro promosso dall'UfficioUefa eFinanziaria della Figc con i club di Serie A per approfondire principi e peculiarità della riforma voluta dal massimo organismo continentale per mettere in sicurezza il ...Si è svolto a Coverciano l'incontro con i club di serie A promosso dall'UfficioUefa efinanziaria della Figc per approfondire principi e peculiarità della riforma voluta dal massimo organismo continentale per mettere in sicurezza il calcio europeo sotto il ...