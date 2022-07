Keanu Reeves: l'incontro con un bambino in aeroporto diventa virale online (Di martedì 5 luglio 2022) Un bambino ha riconosciuto Keanu Reeves in aeroporto e l'incontro con la star, incredibilmente disponibile, è diventato virale online. Keanu Reeves è da sempre uno degli attori più amati dai fan per la sua gentilezza e disponibilità e l'incontro in aeroporto con un bambino è diventato virale. Il produttore televisivo Andrew Kimmel ha infatti notato la star mentre interagiva con un ragazzino mentre erano in attesa dei bagagli. Il giovanissimo fan ha riconosciuto Keanu Reeves dopo essere scesi da un volo da Londra con destinazione New York e, dopo avergli chiesto un autografo, ha iniziato a porgli varie ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022) Unha riconosciutoine l'con la star, incredibilmente disponibile, ètoè da sempre uno degli attori più amati dai fan per la sua gentilezza e disponibilità e l'incon unto. Il produttore televisivo Andrew Kimmel ha infatti notato la star mentre interagiva con un ragazzino mentre erano in attesa dei bagagli. Il giovanissimo fan ha riconosciutodopo essere scesi da un volo da Londra con destinazione New York e, dopo avergli chiesto un autografo, ha iniziato a porgli varie ...

