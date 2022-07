Il grande gelo tra Leclerc e Binotto: Charles ha perso una marea di punti e non per colpa sua (Di martedì 5 luglio 2022) Il grande gelo tra Leclewrc e Binotto. Lo racconta il Corriere della Sera, nell’edizione odierna. La tappa britannica ha allungato la lista di grane, nonostante il monegasco sperasse in un fine settimana liscio. E la fiducia nella squadra rischia di incrinarsi. I rapporti fra Leclerc e Binotto sono freddi ormai da un po’. Differenze di carattere e di visione, attriti sulla gestione. La discussione di domenica fra i due è la punta dell’iceberg di un periodo teso. Ma Leclerc ha un contratto fino al 2024, e anche se volesse guardarsi intorno ogni sedile è occupato: la Red Bull ruota intorno a Max, la Mercedes ha scelto George Russell come erede di Lewis Hamilton. Il punto è che – scrive il Corsera – «Charles ha perso una marea di ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 5 luglio 2022) Iltra Leclewrc e. Lo racconta il Corriere della Sera, nell’edizione odierna. La tappa britannica ha allungato la lista di grane, nonostante il monegasco sperasse in un fine settimana liscio. E la fiducia nella squadra rischia di incrinarsi. I rapporti frasono freddi ormai da un po’. Differenze di carattere e di visione, attriti sulla gestione. La discussione di domenica fra i due è la punta dell’iceberg di un periodo teso. Maha un contratto fino al 2024, e anche se volesse guardarsi intorno ogni sedile è occupato: la Red Bull ruota intorno a Max, la Mercedes ha scelto George Russell come erede di Lewis Hamilton. Il punto è che – scrive il Corsera – «haunadi ...

Pubblicità

napolista : Il grande gelo tra #Leclerc e #Binotto: Charles ha perso una marea di punti e non per colpa sua Sul Corriere della… - MassimoTurrini7 : @matt_2994 @nabiltheg0at Anche per me infatti intorno al 1400 si sono verificati diversi secoli di grande caldo, po… - NewsTuttoC : NOTIZIA TC - Taranto-Giovinco, il grande gelo. E il fantasista può partire - CalcioNapoli24 : - Salvato95551627 : RT @SiamoPartenopei: CorSport - Gelo tra De Laurentiis e Mertens: spunta un grande equivoco, il retroscena -