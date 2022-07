Empoli, ecco Marin in prestito dal Cagliari (Di martedì 5 luglio 2022) Razvan Marin è un nuovo giocatore dell’Empoli. Ad annunciarlo il club toscano attraverso una nota ufficiale: “Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con il Cagliari Calcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Razvan Marin”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 5 luglio 2022) Razvanè un nuovo giocatore dell’. Ad annunciarlo il club toscano attraverso una nota ufficiale: “Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con ilCalcio per l’acquisizione a titolo temporaneo con diritto di riscatto delle prestazioni sportive del calciatore Razvan”. SportFace.

