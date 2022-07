Draghi e l’urgenza di un vero patto sociale per l’Italia

Leggi su formiche

(Di martedì 5 luglio 2022) Mi ha colpito molto una osservazione preliminare di Lucrezia Reichlin in una intervista di sabato 3 Luglio al Corriere della Sera che riporto testualmente: “Quella che stiamo attraversando è probabilmente la crisi economica, geopolitica epiù complessa e grave cui mi è capitato di assistere nel corso della mia vita”. Lucrezia Reichlin è una sperimentata economista che è stata anche direttrice alla ricerca della Bce durante il mandato di Jean Claude Trichet e una accademica che ha insegnato e insegna in prestigiose università straniere. Credo invece che fra non pochi economisti e, soprattutto, fra buona parte dei nostri decisori politici non ci sia la consapevolezza della gravità della crisi in atto, che colpisceper la fragilità del suo debito pubblico, per l’eccesso di esposizione con Paesi come la Russia per l’approvvigionamento ...