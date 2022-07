(Di martedì 5 luglio 2022) (Adnkronos) - La questione è ancora da dirimere, ma per ora, a Palazzo Chigi, sarebbero orientati a venire incontro alla richiesta del M5S, nonostante la contrarietà delle altre forze politiche. L'auspicio, nel governo, è che la discussione sia rapida, "ovviamente garantendo che il testo venga approvato nei tempi", la deadline è il 16 luglio, "anche perché c'è tanta gente che attende le risorse stanziate dal decreto". Gli altri gruppi, però, sono pronti a dare battaglia, in particolare Lega, Fi e Ipf, i neo gruppi capitanati da Luigi Di Maio.

Pubblicità

TV7Benevento : Dl aiuti: braccio di ferro su fiducia, M5S punta piedi su superbonus (2) - - TV7Benevento : **Dl aiuti: braccio di ferro su fiducia, M5S punta piedi su superbonus** - - 1000voci : @esauribile se cerchi una mano che ti aiuti nel momento del bisogno, la trovi alla fine del tuo braccio. - flaviotaichi : Se cerchi una mano che ti aiuti nel momento del bisogno, la trovi alla fine del tuo braccio. Confucio (Cina - V sec… -

la Repubblica

Roma, 5 lug. " E'di ferro sulla fiducia al dl. Oggi c'è stata una riunione dei capigruppo di Montecitorio dove si sono registrate posizioni distanti tra le varie forze politiche. Tanto da indurre il ...... questa, che portò il M5S a non votare in Consiglio dei ministri il provvedimento, dopo un... in giorni di frizioni e tensioni tra i 5 Stelle e Palazzo Chigi , in molti vedevano il dl... Decreto Aiuti, braccio di ferro nella maggioranza. Dal governo: niente fiducia ma serve l'ok entro il 15 lugl… Roma, 5 lug. (Adnkronos) - E' braccio di ferro sulla fiducia al dl aiuti. Oggi c'è stata una riunione dei capigruppo di Montecitorio dove si sono registrate posizioni distanti tra le varie ...I lavori dell'Aula della Camera rinviati alle 18,30. Si cerca un accordo, nel pomeriggio un nuovo vertice. M5S punta i piedi sul termovalorizzatore e ...