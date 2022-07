De Ligt vuole andare al Bayern (Di martedì 5 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 07/04/2022 alle 21:42 est Juventus e bavaresi sono già in trattativa per il difensore centrale olandese, che ancora non vuole rinnovare Dal 2019, quando ha lasciato l’Ajax, De Ligt ha interessato il Bayern Monaco Quella Matthijs de Ligt La voglia di lasciare la Juventus è una voce che si fa sempre più forte con l’avanzare del mercato. La Juve, infatti, vorrebbe liberarsi anche dell’alto profilo e, in questo senso, ‘Sky Germany’ riporta che Bayern e Juve sarebbero già in trattativa per l’olandese. L’ex giocatore dell’Ajax non è contento a Torino e non vuole rinnovare. Il suo contratto scade nel 2024 e il Bayern sarebbe interessato a firmarlo. Dal 2019, anno in cui ha ... Leggi su justcalcio (Di martedì 5 luglio 2022) Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia: 07/04/2022 alle 21:42 est Juventus e bavaresi sono già in trattativa per il difensore centrale olandese, che ancora nonrinnovare Dal 2019, quando ha lasciato l’Ajax, Deha interessato ilMonaco Quella Matthijs deLa voglia di lasciare la Juventus è una voce che si fa sempre più forte con l’avanzare del mercato. La Juve, infatti, vorrebbe liberarsi anche dell’alto profilo e, in questo senso, ‘Sky Germany’ riporta chee Juve sarebbero già in trattativa per l’olandese. L’ex giocatore dell’Ajax non è contento a Torino e nonrinnovare. Il suo contratto scade nel 2024 e ilsarebbe interessato a firmarlo. Dal 2019, anno in cui ha ...

Pubblicità

forumJuventus : [Sky DE-Bild] Il Bayern sfida il Chelsea per De Ligt: la Juve vuole guadagnare quanto più possibile ?… - GoalItalia : Arrivabene: 'De Ligt? Impossibile trattenere un giocatore che vuole andar via' ?? - Skysurfer72 : RT @_alessandra27_: ? La Juventus non vuole assolutamente contropartite nella cessione di De Ligt. [Di Marzio] - F1N1no : @__Mari92 non trattieni uno che vuole andare mari...non ce la fa il bayern con lewa...e li non c'è da convincere...… - marsiglia_lara : RT @_alessandra27_: ? La Juventus non vuole assolutamente contropartite nella cessione di De Ligt. [Di Marzio] -