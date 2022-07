Calciomercato Sampdoria, c’è il rinnovo di Rincon (Di martedì 5 luglio 2022) Calciomercato Sampdoria: arriva il rinnovo di Tomas Rincon. Per il venezuelano prolungamento fino a giugno del 2023 Tomas Rincon si è legato alla Sampdoria fino al 30 giugno 2023. È ufficiale il rinnovo contrattuale del centrocampista venezuelano, trasferitosi sulla sponda blucerchiata di Genova nella scorsa finestra di Calciomercato. Ecco l’annuncio. COMUNICATO UFFICIALE – «L’U.C. Sampdoria comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomás Eduardo Rincón. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 18 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 luglio 2022): arriva ildi Tomas. Per il venezuelano prolungamento fino a giugno del 2023 Tomassi è legato allafino al 30 giugno 2023. È ufficiale ilcontrattuale del centrocampista venezuelano, trasferitosi sulla sponda blucerchiata di Genova nella scorsa finestra di. Ecco l’annuncio. COMUNICATO UFFICIALE – «L’U.C.comunica di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomás Eduardo Rincón. Per la soddisfazione di tutti il centrocampista – 18 presenze con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2023». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sampdoria: ufficiale il rinnovo di #Quagliarella - DiMarzio : #Calciomercato | La #Salernitana tratta con #Juventus e #Sampdoria per #Cambiaso e #Thorsby - DiMarzio : .@sampdoria: fatta per il rinnovo di Fabio #Quagliarella fino al 2023. Annuncio atteso per domani #calciomercato #SerieA - Giornaleditalia : #italpresssport Calciomercato: Sampdoria. Rincon rinnova per un'altra stagione - SampNews24 : Calciomercato #Sampdoria, visite mediche per #DiStefano e #Benedetti: gli aggiornamenti -

Sampdoria, Rincon rinnova: i dettagli Commenta per primo Dopo il rinnovo di Fabio Quagliarella, in casa Sampdoria è tempo di festeggiare un nuovo prolungamento di contratto. Questa volta, sarà Tomas Rincon a celebrare un nuovo anno di contratto con il club blucerchiato. Il centrocampista venezuelano ha ... Calciomercato: Sampdoria. Rincon rinnova per un'altra stagione Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022. GENOVA - La Sampdoria ha reso noto di "aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Eduardo Rincon". Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022. "... Samp News 24 La Salernitana insiste per Cambiaso. Sempre calda la pista Thorsby La Salernitana insiste per Cambiaso - In questi primi giorni di calciomercato la Salernitana si sta dimostrando letteralmente scatenata sul fronte ... Calciomercato: Sampdoria. Rincon rinnova per un'altra stagione Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022.GENOVA (ITALPRESS) - La Sampdoria ha reso noto di 'aver rinnovato il contratto relativo ... Commenta per primo Dopo il rinnovo di Fabio Quagliarella, in casaè tempo di festeggiare un nuovo prolungamento di contratto. Questa volta, sarà Tomas Rincon a celebrare un nuovo anno di contratto con il club blucerchiato. Il centrocampista venezuelano ha ...Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022. GENOVA - Laha reso noto di "aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tomas Eduardo Rincon". Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022. "... Calciomercato Sampdoria: buone notizie per Vanheusden dell'Inter La Salernitana insiste per Cambiaso - In questi primi giorni di calciomercato la Salernitana si sta dimostrando letteralmente scatenata sul fronte ...Il 34enne venezuelano è in blucerchiato dal gennaio 2022.GENOVA (ITALPRESS) - La Sampdoria ha reso noto di 'aver rinnovato il contratto relativo ...